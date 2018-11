- Giftbruken er ikke forsvarlig

Norges Fiskarlag karakteriserer de foreslåtte innstramningene i bruken av lusemiddel som et lite skritt på vegen.

Foto: Norges Fiskarlag

– Dette er bare et lite skritt på veien. Legemiddelbruken i oppdrettsnæringa er etter vår oppfatning ikke miljøforsvarlig. Det bør være mulig å drive oppdrett uten å skade krepsdyrbestandene. Dette avhenger imidlertid av politisk vilje, slår leder av Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, fast i en pressemelding.

Fiskarlaget ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, ikke minst med oppdrettsnæringa. Forutsetningen er at virksomheten ikke må ødelegge for havmiljøet eller for fiskerne. Dessverre blir det stadig mer åpenbart at utslipp av legemidler mot lakselus gjør nettopp det. Krepsdyr som hummer, reke, krill og raudåte er særlig utsatt.

– I sum er det fortsatt slik at det samlede regelverket, som skal regulere utslipp av kjemikalier mot lakselus, ikke ivaretar hensynet til havmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det som imidlertid er positivt, er at departementet denne gangen fremmer forslaget til innstramming med henvisning til en føre-var-tilnærming. Det er nytt. Inntil nå har det i praksis vært fiskerne og andre som har måttet sannsynliggjøre skade før tiltak har blitt iverksatt, sier Ingebrigtsen.

Fiskarlaget har mange merknader til høringen. Blant annet vises det til at selve høringsbrevet gir en unyansert framstilling av legemiddelbruken. Her vises det kun til nedgangen de siste to årene. Høringsnotatet sier ikke noe om hvordan bruken av kjemikalier mot lakselus økte svært mye hvert år i perioden 2007 til 2015. Legemiddelbruken er fortsatt om lag ti ganger større enn i 2007. De siste årenes nedgang har kommet fordi lakselusa har utviklet resistens/motstandsdyktighet, ikke som følge av miljøkrav. Per i dag ser legemiddelbruken ut til å være størst i Nord-Norge, der resistensutviklingen ikke har kommet like langt som lenger sør.

Det er helt avgjørende at forvaltningen legger best mulig kunnskap til grunn for regulering av legemidler mot lakselus. Departementets høringsbrev er derimot ikke oppdatert med hensyn til dagens kunnskap, mener Fiskarlaget.

I sum undervurderer høringsnotatet legemidlenes potensial for skade på havmiljøet og krepsdyrbestandene. Ikke minst gjelder det for hydrogenperoksid, som har vist seg å være om lag like skadelig for marine organismer som andre legemidler.

Det må brukes svært store mengder hydrogenperoksid for å kunne avluse effektivt. Nyere forskning viser at selv lave konsentrasjoner av dette stoffet ikke bare gir akutt dødelighet, det kan også påvirke overlevelse hos reke på lenger sikt. Det har også vist seg at avlusningsvann med hydrogenperoksid, som er noe tyngre enn sjøvann, kan synke ganske konsentrert ned mot bunnen der rekene er. Dette har inntil nå vært underkommunisert.

Fiskarlaget har dokumentert mange tilfeller av sammenfall mellom episoder med massedød av krepsdyr og utslipp av legemidler mot lakselus. Dersom vi skal få bedre svar på dette er det nødvendig å få innsyn i de aktuelle oppdrettsanleggenes driftsjournaler. Vi konstaterer at departementet per nå ikke finner det som aktuelt å følge opp dette.

Det har tatt svært lang tid før innhenting av kunnskap om de ulike lusemidlenes effekt på miljøet ble høyt prioritert. En medvirkende årsak til dette kan være føringene i regjeringens «Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring» fra 2009. Her nevnes ikke lusemidlenes potensial for miljøskade med ett ord. Denne strategien lå i mange år til grunn for forskningsprioriteringene i Havforskningsinstituttets risikovurderinger for oppdrett.

– Etter Norges Fiskarlags oppfatning er det særlig kritikkverdig at det aldri har vært prioritert å gjennomføre en god risikovurdering knyttet til hva de samlede utslippene av lusemidler kan gjøre med kystøkosystemet. Det er rimelig å anta at det har blitt gjennomført 20 000 – 30 000 slike kjemiske behandlinger mot lakselus, bare de siste ti årene. Når vi nå vet at hver slik behandling utgjør en risiko for reke- og krepsdyrbestandene lokalt, kan den samlede effekten bli stor over tid. Dersom legemiddelbruken reduserer bestandene av raudåte, krill og andre krepsdyr, vil det også kunne gå ut over kysttorsk og andre arter som er avhengig av krepsdyr som føde. Slikt sett er det både alvorlig og merkelig at forvaltningen har bestemt at det ikke lenger skal tas hensyn til gyteområder for kysttorsk, ved tømming av avlusningskjemikalier fra brønnbåt, sier Kjell Ingebrigtsen.

– Vi konstaterer også at det utvikles stadig bedre ikke medikamentelle og miljøvennlige metoder mot lakselus. I mange oppdrettsselskap, og i flere regioner, brukes så å si ikke kjemikalier mot lakselus lenger. Hvor mye avlusningskjemikalier som skal kunne slippes ut langs norskekysten er derfor nå først og fremst et politisk spørsmål. Vi håper departementet nå vil prioritere dette høyere, slår Ingebrigtsen fast.