Gikk helt til topps

Kongekrabben danket ut alt sist uke og gikk helt til topps på råfisklaget ukestatistikk.

Det ble levert kongekrabbe for over 20 millioner kroner. Kongekrabben ble dermed størst i verdi av fersk levert sjømat, skriver Norges Råfisklag i sin siste ukerapport. 151 båter deltar i det regulerte fisket i Finnmark og de leverte hele 97 tonn premium kvalitet hannkrabbe.

- Ellers er det god aktivitet i fisket etter både taskekrabbe og leppefisk i området fra og med Lofoten til og med Nordmøre. Selv om kongekrabben sto for den største verdien omsetningsmessig, finner vi den største aktiviteten i fisket etter torsk, sei og hyse i Finnmark med normale kvantum for årstiden, heter det i rapporten.

For havflåten er fisket for tiden labert med et spredt fiske. Det var fangster av torsk og snøkrabbe som genererte de største verdiene.