Gir 1,2 mill. ekstra til loddetoktet

Dermed kan det settes inn en ekstra båt i letingen.

Norges Sildesalgslag søkte før helgen om å kunne bruke inndratte midler til en ekstra letebåt i årets loddetokt. Det er spesielle vilkår knyttet til bruk av inndratte midler. Derfor må Nærings- og fiskeridepartementet må godkjenne at pengene kan brukes til et slikt formål.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå innvilget søknaden, slik at Sildelaget kan bruke inntil 1,2 millioner kroner til å finansiere en ekstra båt. Ministeren kommenterer dette slik:

- Lodda er en nøkkelart i Barentshavet. Vi trenger mer kunnskap. Derfor ønsker jeg å styrke loddetoktet, i tråd med næringens ønske, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Loddetoktet starter 28. februar. Det er Havforskningsinstituttet som er faglig ansvarlig for toktet.

Begrunnelsen for bevilgingen er at man mener at lodda er en viktig del av økosystemet. Mange andre arter har lodde på menyen. Den er viktig føde for blant annet torsken. Loddebestanden har variert over tid. På grunn av lav bestand og loddas viktige rolle i økosystemet, ble det ikke åpnet for loddefiske i 2019.