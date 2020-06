Gir 1 million til opprydding av plast og søppel

Norges Råfisklag gjentar suksessen for tredje året på rad og setter av en million kroner til ryddeaksjoner fra Finnmark til Nordmøre. I 2020 kan alle lag og foreninger søke om inntil 50.000 kroner i støtte hvis de deltar på den felles dugnaden.

Synne Guldbrandsen i Råfisklaget håper så mange som mulig blir med på ryddelaget, melder Råfisklaget på sine nettsider.

– Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Samtidig vet vi at rydding av strendene faktisk utgjør en forskjell. Derfor setter vi i Råfisklaget igjen av en million kroner til et krafttak for ren fjære. Pengene som lag og foreninger får går i sin helhet til deres egen kasse, forklarer Guldbrandsen.

For å søke må du registrere ryddeaksjonen på ryddenorge.no, og sende en søknad til firmapost@råfisklaget.no. All informasjon om hvordan du går frem for å søke finnes på Råfisklagets nettsider. Det må påregnes et par ukers ventetid.

Velg et viktig område

I år prioriteres litt mer avsidesliggende fjære-områder i distriktet fra Finnmark til Nordmøre.



– Dette er områder som vi vet er sterkt forsøplet, og hvor det er behov for en ekstra innsats. Områdene rundt Tromsø har blitt godt ryddet de siste to årene og er derfor ikke med i årets aksjon. Vi anbefaler å ta turen til mer avsidesliggende steder, fjærer ut mot storhavet og som kanskje krever en liten gåtur, forteller Guldbrandsen.

Råfisklaget oppfordrer til å først rekognosere og forhøre seg for å finne et område som virkelig trenger å ryddes, eller finne varslet forsøpling på ryddenorge.no.

– Samtidig er det viktig å overholde smittevernrådene. Vi oppfordrer derfor alle til å bruke hansker og ha egen pose, vaske hender og holde avstand som anbefalt av Folkehelseinstituttet, sier Guldbrandsen.

Det nytter å plukke

NRK publiserte i mars resultatene fra en ny rapport publisert i «Marine Pollution Bulletin» som viser at ryddeaksjoner hjelper. Forskere har analysert søppelmengden på strendene i Lofoten fra 2011- 2018, og de viser at det har blitt 25 kilo mindre søppel per 100 meter strand de siste åtte årene.

– Det viser at det nytter å plukke søppel og at den store innsatsen fra frivillige utgjør en forskjell! Det gir håp for rent hav i framtida. Vi er avhengige av et bærekraftig hav for at suksesshistorien om norsk villfisk skal kunne fortsette også i fremtiden, sier Guldbrandsen.

Årets TV-aksjon

I år går NRKs TV-aksjon til kampen mot forsøpling i havet og til WWF. Råfisklaget er med på å koordinere TV-aksjonen i Troms og Finnmark.

– Det er gledelig å se at årets TV aksjon går til rydding av plast i havet. Vi i Råfisklaget føler et ansvar for å gjøre det vi kan for å holde havet, arbeidsplassen vår, så ren som mulig, og bevare havene for fremtidige generasjoner. Derfor var det naturlig for oss å bli med på årets TV-aksjon, sier Guldbrandsen.