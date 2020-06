Gir 10,5 millioner til Fiskesprell

Kostholdsprogrammet Fiskesprell, som skal få barn og unge til å spise mer fisk, får til sammen 10,5 millioner kroner fra fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

- Vi er veldig glade for at Nærings- og fiskeridepartementet ser hvilken rolle Fiskesprellprogrammet spiller i forbedring av barn og unges kosthold, sier markedsdirektør hos Norges sjømatråd, Camilla Beck Sætre i en pressemelding etter gladmeldingen.

Det er Norges sjømatråd som leder Fiskesprell via landsomfattende aktivitet i barnehager og skoler. Beck Sætre forteller at programmet bidrar til å utjevne sosiale ulikheter i kosthold, samtidig som det får barn til å like fisk.

Sjømatkonsumet i Norge har falt i mange år, og det er spesielt barn og unge som spiser altfor lite fisk i forhold til myndighetenes kostråd. Undersøkelsen Ungkost viser at norske 13-åringer spiser mer sjokolade og godteri enn fisk i løpet av en uke, og at sjømat utgjør en stadig mindre del av kostholdet. Dette er en trend vi må snu gjennom blant annet videreutvikling av Fiskesprell. Det er viktig at barn får smake ulike retter med fisk i ung alder, for da vil fisk bli en naturlig del av kostholdet når de selv etablerer sine spisevaner.

Fokus på sjømat og bærekraft

Dette er fiskeri- og sjømatministeren enig i, derfor har han økt Fiskesprellbevilgningen med 6,5 millioner kroner, til sammen 10,5 millioner kroner.

Pengene skal bidra til at Fiskesprell skal kunne nå enda flere, for eksempel foreldre som jo har hovedansvar for barnas kosthold. Fiskesprellporteføljen skal også utvides slik at klima og bærekraft integreres i det faglige sammen med ernæring, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

Dette er godt nytt for Anna Reibo Jentoft, leder for Fiskesprell hos Sjømatrådet.

Disse midlene vil bidra til å styrke Fiskesprelltilbudet vårt, og vil gi flere barn gode sjømatopplevelser, sier hun.

Jentoft mener pengene kommer godt med i den viktige jobben som gjøres for å få barn til å spise mer sjømat i hverdagen. Hun synes også det er spennende at det skal fokuseres ytterligere på klima og bærekraft.

Vi er blant annet i gang med å utvikle nytt undervisningsmateriell til grunnskolen, hvor et av de tverrfaglige temaene er bærekraftig utvikling. Rapporten Klimakur 2030 viser tydelig hvordan det er en naturlig kobling mellom økt sjømatkonsum og bærekraft, forteller hun.

Med den økte bevilgningen fra Nærings- og fiskeridepartementet vil enda flere barn og unge få gode sjømatopplevelser i barnehagen og på skolen fremover. Mange barn og unge er svært opptatt av klima og bærekraft, og vi er sikre på at vi gjennom videreutvikling av Fiskesprellprogrammet vil nå dem på en god måte, slik at sjømat blir en viktig del av et bærekraftig og klimavennlig kosthold, legger Beck Sætre til.

Fisk er ikke kjedelig mat

I tillegg til å drive med kompetanseheving hos voksne som jobber med barn i barnehage og skole, for å motivere dem til å servere mer sjømat og bruke matlaging som pedagogisk aktivitet, samarbeider Fiskesprell med salgslagene. Dette for å få råvarestøtte til skolene, slik at de skal kunne kjøpe mer fisk til mat- og helsefaget.

I Fiskesprellprogrammet er det viktig å vise at fisk ikke er kjedelig pliktmat, men noe som er like godt som kjøtt og kylling – og det er håp, for barn liker fisk, selv om foreldre ikke tror det.

I en fersk Ipsosundersøkelse sa 7 av 10 barn at de gjerne skulle ha spist mer fisk dersom de fikk servert fiskeretter de liker, og her kan Fiskesprell inspirere ved å gi barn positive matopplevelser. Vi lærer dem at fisk på ingen måte er kjedelig, men akkurat som for kylling er det behov for rett tilberedning og krydring for å få frem den gode smaken. Fisk er lettvint og raskt å tilberede, og man kan enkelt bytte fra kjøtt til fisk som ingrediens i familiens favorittretter. Det håper vi barn lærer gjennom Fiskesprell, avslutter Beck Sætre.