Gir departementet full støtte

- Nå er det viktig med riktige tiltak til riktig tid. Derfor trenger Fiskeridepartementet myndighet til å håndtere uforutsette hendelser, mener Sjømat Norge.

Sjømat Norge gir Fiskeridepartementet full støtte i beslutningen om til å tilpasse tilbud til etterspørsel så lenge koronautbruddet preger fiskemarkedet.

Ber Fiskeridirektoratet opprette et eget koronaforum

Trenger myndighet

– Vi er inne i en svært uforutsigbar periode hvor forvaltningen må gis myndighet til å håndtere uforutsette hendelser, sikre fleksibilitet i produksjonen og gi gass eller trykke på bremsen når det trengs, framholder Sjømat Norge-direktør Geir Ove Ystmark på organisasjonens nettside.

De tradisjonelle markedene for norske sjømatprodukter er allerede høyst usikre som følge av koronautbruddet. Derfor frykter næringen at eksporten av fersk fisk kan rammes ytterligere. Mens storkjøkkenmarkedet ha falt helt bort i flere markeder, har etterspørselen etter fryst økt.

– Her trengs riktig tiltak til riktig tid. Som næring setter vi derfor stor pris på at statsråden tidlig sørger for å få på plass fullmakter og viser nødvendig handlekraft, sier Ystmark.

Direktør for havbruk i samme organisasjon, Jon Arne Grøttum, roser myndighetene for å vise stor forståelse i en vanskelig situasjon for mange.

– Vi er i dialog med myndighetene for å få til en større fleksibilitet i regelverket som er tilpasset den situasjonen vi er i nå med koronaviruset. Vi opplever stor forståelse for dette både fra politisk ledelse og embetsverk i flere departement og i forvaltingen

Normal produksjonssituasjon

Tallene viser at produksjonssituasjonen er normal for denne tiden av året.

– Vi går inn i mars med et volum i sjøen med laks som er på tilnærmet samme nivå med det vi hadde på samme tid i fjor, sier leder for Sjømat Norge sitt produksjonsforum Edmund Broback.