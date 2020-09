Gir fiskekassene nytt liv

Hittil i år har resirkuleringsselskapet Ragn-Sells omgjort nærmere 180 brukte fiskekasser om til 103 tonn ferdigpresset isopor.

Hos Ragn-Sells avdeling i Bergen sørger en dansk skrukomprimator for at norske fiskekasser gjenvinnes til nytt materiale.

Gjenvinning

- Fiskekassene er laget av en isoportype som kalles EPS, et plastprodukt med over femti års nedbrytningstid. Havner det i naturen sørger vinden kjapt for å spre det til sjøs. Ofte blir slike produkter brent, men med denne maskinen er det mulig å gjenvinne fiskekassene, forteller Tomas Nesse, driftsleder ved Ragn-Sells Bergen i en pressemelding.

Maskinen han snakker om er danskprodusert og heter Runi Skrukomprimator. Siden mai 2018 har den stått for resirkuleringen av fiskekasser på avfallssenteret i Rådal, litt sør for Bergen.

- Under produksjonen blir fiskekassene kvernet opp og blåst inn i en silo. Fra siloen går isoporen til en skru som presser isoporen sammen. Slik smelter det hele sammen til små kuber som blir lastet på paller for salg, forklarer Nesse.

103 tonn

En gjennomsnittlig fiskekasse veier i snitt rundt 600 gram, noe som betyr at det går omtrent 1 666 kasser per tonn.

- Når vi har mellom 15 til 20 tonn ferdigpresset isopor, kjører vi det ut. 15 tonn tilsvarer i underkant av 25 000 fiskekasser, fortsetter han.

Og for deg som er glad i å regne – og lurer på om vi produserer mye fisk i Norge:

- Hittil i år har vi sendt ut 103 tonn ferdigpresset isopor.