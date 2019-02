Gir klingende mynt

Skrei-merket med ypperste kvalitet betyr enormt mye for fiskeindustrien langs kysten.

Foto: Bjørn Hildonen

Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Alf Martin Jensen ved Storbukt Fiskeindustri avdeling Kiberg er ikke i tvil. Et besøk fra Skreipatruljen til Norges Råfisklag betyr mye for alle som driver fiskemottak.

Hvis kontrollørene er fornøyd vil hver eneste skrei som forlater mottaket og sendes ut i verden bli merket med et kvalitetsmerke. Skrei av topp kvalitet betyr klingene mynt i kassa.

- Det er klart at et slikt merke er velkommen. Dette kvalitetsstempelet gir oss mellom 20 og 30 kroner mer per kilo enn blank torsk som vi sender fra oss, forteller Jensen.

Han sier videre at de for tiden mottar både skrei og blank torsk. Foreløpig er det prisforskjell.

- En utfordring når det gjelder pris er hvor tidlig skreien trekker inn i Lofoten. Jo tidligere, jo mer sannsynlig er de at prisen på blank og skrei nærmer seg hverandre. I år ser det ut som om skreien trekker tidlig til Lofoten. Så det skal bli spennende å se hva som skjer. I fjor endte vi på slutten av sesongen opp med nesten samme pris på begge sortene, sier Alf Martin Jensen.

Hele saken leser du her.