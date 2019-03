Gir plass til snurrevadflåten

Med bakgrunn i det pågående Lofotfisket, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, vil Fiskeridirektoratet region Nordland opprette to henstillingsområder.

Foto: Dag Erlandsen

I disse to områdene ønskes det at snurrevadbåten kan få utøve sitt fiske, samt at line- og garnbåter tar hensyn til dette og ikke setter bruk i disse områdene.

Området ved Røst er i disse koordinatene: