Girer opp Berlevåg

Lerøy Norway Seafood åpner om en måned et anlegg med siste nytt av teknologi som er laget for å behandle fisk.

Foto: Inge Bjørn Hansen

Inge Bjørn Hansen

Tiden med fersk fisk kun som passelig oppskårede stykker på en tallerken er for lengst over. Industrien har vært i stadig endring for å kunne tilfredsstille et mer og mer kresent marked. Lenge har fiskebedriftene gjort halvt arbeid›› og sendt så mye som mulig ut av landet enten hel, eller frosset i blokk. Bearbeidingen og videreforedling har foregått i andre land, mange ganger på andre siden av kloden.

Men, tidene endrer seg, og industrien med den. Nå er det best mulig kvalitet på fisken som skal selges til kunde som har høyeste prioritet. På samme måte som andre fiskekjøpere langs kysten oppgraderer nå også Lerøy Norway Seafood anlegget sitt i Berlevåg slik at det som kommer derfra holder topp klasse.

Ørjan Nergaard, råstoffsjef i Lerøy Norway Seafood, er for tiden i Berlevåg og følger med på innspurten i ombyggingen og utvidelsen av bedriftens anlegg der. Han er svært så fornøyd med fremdriften.

– Her går alle ansette bare og gleder seg til vi er ferdig med utvidelsen. Om ca. en måned er vi i havn, og da blir dette kjempegreier, sier Nergaard.

