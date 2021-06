Gjeninnfører karanteneplikt for Færøyene og Finland

Nye regler for reisende fra Færøyene og enkelte distrikter i Finland ble innført natt til i går. Fiskebåt på sin side er svært skeptiske til det korte varselet.

Det melder regjeringen i en pressemelding.

Gjelder fra i går natt

– Regjeringen gjeninnfører karanteneplikt for reisende fra Færøyene og enkelte distrikt i Fiinland fra midnatt, natt til mandag 31. mai. Dette skjer på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset. Færøyane og de aktuelle distriktene i Finland går fra gult til rødt på smittekartet, skriver de.

Dette innebærer at alle reisende fra disse områdene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til mandag 31. mai, og som fyller kriteriene for unntak fra gjeldende innreiseregler blir underlagt kravene til innreiseregistrering, testing og karantene mv.

– Utfordringer for flere rederi

Fiskebåt uttaler at de er svært skeptiske til gjeninnføringen, og at den ble gjort på så kort varsel.

– Endringen som blir innført på så kort varsel vil føre til utfordringer for flere rederi. Rederi som venter tilreisende mannskap fra disse områdene i løpet av den nærmeste tiden kan ta kontakt for veiledning, om hvilke muligheter regelverket gir i forhold til unntak og reduksjon av karanteneplikten.