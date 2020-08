Gjeninnfører minstepriser

Fra mandag av vil det bli minstepriser på fem fiskeslag som har vært suspendert siden 20. mai, melder Norges Råfisklag.

Minsteprisene for flere arter har vært suspendert fra 20. mars 2020. Etter drøftelse med kjøperorganisasjonene gjeninnføres nå minstepris for lyr, kveite, breiflabb, uer (rund) og rødspette. Følgende minstepriser gjelder for disse fra og med 31. august 2020 og inntil videre, men ikke utover 20. september 2020: