Gjeninnfører minstepriser for steinbit og hyse

Etter drøftinger med kjøperorganisasjonene gjeninnfører Råfisklaget minstepriser på flekksteinbit, gråsteinbit og hyse.

Det er Råfisklaget som melder dette på sine nettsider.

Korona var grunnen

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet høstens nye minstepriser for fisk.

– Minsteprisene for flere arter som ble suspendert i mars i år på grunn av corona-situasjonen, er gradvis gjeninnført. I dagens forhandlinger ble også minsteprisene for flekksteinbit og gråsteinbit tatt inn, på samme nivå som gjaldt før mars 2020. Partene var også enige om å gjeninnføre den dynamiske minsteprismodellen for hyse, som har vært suspendert, og hvor minsteprisene har blitt holdt på et fast nivå siden 20. mars 2020.

Fra 21. september

For hyse beregnes de dynamiske minsteprisene

– Minsteprisene for flere arter har vært suspendert fra 20. mars i år. Etter drøftelse med kjøperorganisasjonene gjeninnføres nå minsteprisene for flekksteinbit, gråsteinbit, samt den dynamiske minsteprismodellen for hyse fra mandag 21. september, meldes det.

Minsteprisene blir som følger:

– Flekksteinbit kr 14,00 (minst 3 kg)

– Flekksteinbit kr 12,50 (1-3 kg)

– Gråsteinbit kr 11,50 (minst 1 kg)