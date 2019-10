Gjennomfører prøvefiske etter NVG-sild i Kvænangen

Det vises til at Fiskeridirektoratet melder at de vil gjennomføre prøvefiske av sild i Kvænangen/Reisafjorden for å avklare grunnlag for justering av fjordlinjene.

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har behandlet saken i møte 25. oktober 2019. Følgende ble vedtatt:

«Fiskarlaget Nord har mottatt tilbakemelding fra rekefiskere i området, der det minnes om at det i tidligere fiske på fjordene i Nord Troms er dumpet/mistet sild på reketrålfelt som benyttes av den lokale og regionale reketrålflåten. Hvis dette får et større omfang vil feltene bli ubrukelige i lang tid. Kravet fra rekefiskerne var i fjor at hvis det skulle åpnes for fiske etter sild med not for fartøy over 15 m i Nord Troms, måtte det settes krav til puljevis utseiling med inspektør ombord i hvert fartøy.

Samme krav gjentar rekefiskerne i år. Arbeidsutvalget mener det er grunn til å lytte til- og følge opp rekefiskernes bekymring. Dersom det er grunnlag for justering av fjordlinjene, så anmodes Fiskeridirektoratet om å være særlig oppmerksom på de nevnte utfordringer. Eventuelle kontrolltiltak, herunder puljevis utseiling som foreslått, må Fiskeridirektoratet løpende vurdere behovet for. Avgjørende må være at Fiskeridirektoratet har tilfredsstillende kontroll med gjennomføringen av fisket.»