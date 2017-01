Gjennomførte sporløst giftdrap

Havforsker tok livet av reker i labforsøk, og påviser at giften han brukte ikke kan spores i ettertid.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Det var Bergens Tidende som mandag denne uka meldte at havforsker Ole B. Samuelsen ved Havforskningsinsituttet testet en dødelig dose av den hyppig brukte lusegiftblandingen deltametrin og azametifo på reker uten at han etterpå klarte å påvise spor av giften i forsøksdyrene.

Det er ifølge avisa første gang man har dokumentert at krepsdyr kan dø av lusegift uten at giften etterpå lar seg spore. Avisa mener at funnene kaster nytt lys over det mye omtalte «hummermysteriet» i Øygarden, der media omtalte fritidsfiskere som fant 40 døde hummere som var satt i teiner samtidig som det ble gjennomført behandling med de to overfor nevnte lusemidlene.

Direktoratets konklusjon var den gang at det ikke kunne vært disse stoffene som tok livet av hummerne, ettersom det ikke kunne spores giftrester i dyrene. Men nå er teorien mot lusemidlene styrket, skriver Bergens Tidende.

Direktør Sissel Rogne ved Havforskningsinstituttet mener det er viktige funn som nå er gjort.

– De viser betydningen av å kjøre kontrollerte forsøk som kan fortelle oss hva som faktisk skjer ute i naturen. I dette tilfellet har vi kontroll på dødsårsaken. Nå bør det settes et kritisk søkelys på analysemetodene som ikke fanger opp hva krepsdyrene dør av, sier Rogne til Bergens Tidende.