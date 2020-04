Gjenvalgt digitalt

Inger-Marie Sperre er nå klar for sin sjette periode som styreleder etter Sjømat Norge i går gjennomførte generalforsamling digitalt.

At Sjømat Norge sørget for å ta datateknologien i bruk når koronaen satte en stopper for fysisk møte, var nærmest helt naturlig for styrelederen.

- Sjømatnæringen er vært omstillingsdyktig, fastslår Sperre etter gjenvalget i organisasjonens første digitale generalforsamling.

Valgt digitalt

Koronautbruddet sørget for at både årskonferansen og den fysiske generalforsamlingen kansellert. Sistnevnte lot seg til gjengjeld gjennomføres via videomøte. Og som ventet fikk Inger-Marie Sperre fra Brødrene Sperre AS, fornyet tillit som styreleder. Dette blir dermed hennes sjette periode som leder.

– Arbeidet er svært givende, samtidig er vi nå inne i en svært krevende tid. Vi i sjømatnæringen har alltid vist at vi er dyktige på omstilling. Vår utfordring nå er å holde hjulene i gang og vise hvor viktig sjømatproduksjonen i Norge er, sier Sperre på organisasjonens nettside.

God deltakelse

Ifølge nettsiden var over 73 prosent av stemmene i Sjømat Norge representert under møtet, og som teller 690 medlemsbedrifter.

Generalforsamlingen vart gjennomført med 131 deltakere. Arne E. Karlsen fra Gunnar Klo as ble gjenvalgt som leder for Bransjegruppe industri og som første nestleder i styret. Odd Lorentz Strøm fra Nova Sea as/Lax Expo ble ny i ledertrioen. Han tar over som andre nestleder i styret og som leder av Bransjegruppe havbruk.

Sjømat Norges nye styre ser slik ut:

Inger-Marie Sperre (Brødrene Sperre AS), gjelvalgt – styreleder

Arne E. Karlsen (Gunnar Klo AS), gjenvalgt – 1. nestleder

Odd Lorentz Strøm (Lax Expo AS) Gjenvalgt – 2 nestleder

Geir Molvik (Cermaq Group AS), gjenvalgt

Egil Magne Haugstad (Pelagia AS), gjenvalgt

Kristine Hartmann (Aker Biomarine Antarctic AS), nyvalgt

Trude Olafsen (AKVA Group ASA), gjenvalgt

Stig Nilsen (Lerøy Seafood Group ASA), gjenvalgt

Camilla Beck Sætre (Insula AS), nyvalgt

Inge Berg (Nordlaks AS), gjenvalgt

Sjømat Norges Bransjegruppe industri ser slik ut:

Arne E. Karlsen (Gunnar Klo AS), gjenvalgt – leder ​

Morten Hyldborg Jensen (Insula AS), gjenvalgt

Siv Grure (Pelagia AS), gjenvalgt

Rita Karlsen (Brødrene Karlsen AS), gjenvalgt

Bjørn Ronald Olsen (Storbukt Fiskeindustri AS), gjenvalgt

Hans Petter Koppernæs dy (Triplenine Vedde AS), gjenvalgt ​

Ingvild Dahlen (Lerøy Norway Seafoods AS), gjenvalgt ​

Knut Helge Vestre (Coldwater Prawns Production AS), gjenvalgt

Ole Johnny Nilsen (JM Nilsen AS), gjenvalgt

Geir Sperre (Nils Sperre AS), gjenvalgt ​

Tommy Torvanger (Nergård AS), gjenvalgt

Sjømat Norges Bransjegruppe havbruk ser slik ut: