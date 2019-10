Gjenvalgt for ny periode

Fiskarlaget har gjenvalgt sin leder Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen ble gjenvalgt uten motkandidat, og resten av valgene foregikk også helt i tråd med valgnemdas innstilling.

Kjell Ingebrigtsen takket for tilliten med å slå fast at han var ydmyk over å nok en gang ha fått fornyet tillit.

- Skal man summere opp landsmøtet 2019, så vil jeg si at det at fiskerne er så tydelige - at de

står i lag når det virkelig gjelder, det er årets landsmøte et tydelig eksempel på.

- Vi trenger en tydelig organisasjon, en tydelig kontakt inn mot myndighetene om hvordan næringa vår skal være. Jeg føler at det nye landsstyret har fått et klart mandat til å jobbe videre, spesielt med kvotemeldinga, men også med andre spørsmål, sa Ingebrigsen, før han slo fast at det er nå den virkelige jobben begynner.

- Nå har vi fått grunnlaget vi trenger, og allerede nå etter helga skal vi til Oslo for å stå på for at det blir slik vi fiskerne vil.