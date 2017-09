Gjør «Bispen» om til autoliner

Mehamn får sitt første autolinefartøy. 90-fotingen «Bispen» av Mehamn rigges nå for autoline og skiftordning.

Foto: Erik Jenssen

Rolf Kristiansen og kompanjonger på land sto i vår for en av Gamviks største flåteinvesteringer på mange tiår da de anskaffet den fullstrukturerte 90-fotingen «Brandsholmbøen» og ga den gammelnavnet til sjarken Kristiansen tok steget ut av.

Inkludert i investeringen på 40 millioner kroner var ombygging til linedrift, og 14. august sjekket «Bispen» inn på Ballstad slip i Lofoten for å starte den omfattende jobben.

Kvalitetsinvestering

Båten får høyere rekke bak, der et autolineanlegg med 31.000 krok blir montert. Kristiansen skulle gjerne hatt flere, men slår seg til ro med at det var dette det ble plass til. Det monteres også full kameraovervåkning, slik at skipperen får oversikt over hva som skjer under setting og draging.

«Bispen» har et forholdsvis lavt skrog, men får nå et par meter rekke ekstra i hekken.

I tillegg får båten ny fabrikk der fisken skal sløyes og legges på is i container. Kristiansen er overbevist om at nøkkelen til god økonomi ligger i en bedre råstoffhåndtering, og har forhåpninger til at både båt og bruk kommer til å nyte godt at disse investeringene på sikt.

Strekke kvota

Fiskekjøper Oddvar Jensen og hans nederlandske investor i Nordkyn Seafood, Johan Meum har bidratt til finansieringen av «Bispen», og det er her mesteparten av fisken skal landes.

Strategien med autolinedrifta blir å spare torsken og ro etter andre fiskeslag så lenge som mulig utover våren, før man legger om til snurrevad og går etter torsk når ferskfiskordninga gir kvotebonus, før de vender tilbake til linedrifta utpå høsten igjen.

- Denne måten å drive på er nok vegen å gå, for da vår vi utnytta kvotene best mulig.

Båten har garanterte kvoter på rundt 1200 tonn hvitfisk, men hvor langt de klarer å strekke totalkvantumet gjennom strategisk fiske tør ikke skipperen å spå.

- Jeg selger ikke noe skinn før bjørnen er skutt, ler han.

Snekrabbe

Etter at verkstedoppholdet på Ballstad er ferdig i midten av oktober, drar «Bispen» rett i fiske.

- Dette året blir litt spesielt fordi vi har mye torsk igjen på kvota, så der setter vi alle krefter inn på å få tatt det vi skal med et mannskap på åtte. Men etter jul starter vi toskiftordning, med 5 mann på hvert skift.

Båten har sertifikat for å gå langt til havs, men ettersom det handler om ferskfiskturer regner Kristiansen med at mesteparten av fisket vil skje på feltene rundt Nordkyn.

Men det kan bli lengre turer etter hvert. Rederiet har også søkt om snekrabbekonsesjon, for å ha enda et mulig bein å stå på.

- Man vet jo ikke hva det fisket kommer til å utvikle seg til, og det er så absolutt lurt å melde seg på i tide, mener Kristiansen.