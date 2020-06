Gjør GPS-en mindre sårbar

Lostjenesten skal utvikle ny sensorteknologi som vil gjøre GPS-signalene i navigasjonsverktøy mindre sårbare. Nylig vant Kystverket 8,5 millioner kroner til formålet.

- Kystverket er en av vinnerne i Innovasjon Norges konkurranse om Innovasjonspartnerskap. Gjennom utvikling av portabel sensorteknologi vil lostjenesten øke sjøsikkerheten, ved å gjøre GPS-signal i navigasjonsverktøy mer pålitelig. Premien er på om lag 8,5 millioner kroner, og går til finansiering av prosjektet, skriver Kystverket på egen hjemmeside.

Viktig verktøy

En los skal alltid kunne føre skip trygt i havn, i «tåke, regn og snøtjukke», uten kart, og med radar som eneste hjelpemiddel. GPS er likevel et viktig støtteverktøy, spesielt i større operasjoner der marginene er små.

– Bortimot all navigasjon til sjøs bruker i dag GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System) som hovedkilde til fartøyets posisjonbestemmelse. Samtidig er det flere faktorer som kan innvirke på nøyaktigheten på de signalene losen tar imot på sine teknologiske støtteverktøy. Det kan føre til farlige situasjoner og uønskede hendelser, som truer transportsikkerheten, forteller losdirektør Erik Blom i Kystverket.

Sårbare signal

Prosjektet vil derfor utvikle en portabel sensorteknologi som øker sikkerheten, og som er tilpasset de behovene som Kystverkets Lostjeneste har.

– Vi ser økende avhengighet av GPS i navigasjonsverktøy i skipstrafikken. Samtidig er det et sårbart signal som kommer fra GPS-satellitter 20 000 kilometer over hodene våre, med en effekt på bare 25 watt. Det er mindre enn lyspæra på nattbordlampa di, forteller Odd Sveinung Hareide i lostjenesten.

Signal kan bli «hacka»

Utfordringa er at GPS-signalene kan falle bort, enten utilsiktet eller gjennom sabotasje og «hacking» av signal.

– Såkalt «jamming» (interferens) og «spoofing» (narring) er vanligere enn vi liker å tro, og utgjør en risiko for sjøsikkerheten, sier Odd Sveinung. Han understreker at problemstillinga ikke er unik for sjøfart, og at en slik sensorteknologi vil være til stor nytte for andre samfunnsaktørar, noe juryen fra Innovasjon Norge også påpekte.

Samarbeid med næringslivet

Innovasjonspartnerskap bidrar til offentlig-privat samarbeid, der partene utvikler heilt nye løsninger.

– Med dette prosjektet viser Kystverket at de er veldig ambisiøse og det er gledelig å se at de ønsker å samarbeide med næringslivet for å utvikle innovative løsninger for økt sikkerhet på havet. Vi gleder oss til å følge dette spennende prosjektet videre, sier direktør for Samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge, Vigdis Harsvik.

Totalt kom det inn 37 søknader. Elleve gikk videre til finalen, og åtte av prosjektene får nå finansiering.