- Gjør fiskeriene til melkeku

- Det er påfallende at klimavennlig mat som fisk skal få både økte og nye avgifter av denne regjeringen. Statsbudsjettet for neste år varsler mer avgift for fiskerinæringen:

Det sier leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

*CO2-avgiften for fiskeriene økes i statsbudsjettet.

*Det innføres en ny kontrollavgift for fiskeflåten.

*Det varsles en ny avgift på fiskeri på 100 millioner kroner fra og med revidert statsbudsjett 2021.

- Statsbudsjettet bærer bud om at regjeringen har pekt seg ut fiskeri og fiskere for å som en melkeku for å kreve inn nye avgifter til statskassen. Dette er nok regjeringens hevn for at de ikke fikk flertall for å innføre en egen statlig skatt for fiskeri (grunnrenteskatt), sier stortingsrepresentant Geir Pollestad.

- Fisk er miljøvennlig og sunn mat. Fiskerinæringen er en bærebjelke for arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten. Senterpartiet er derfor sterkt mot å innføre disse nye avgiftene på fisk, sier Pollestad.