Gjør innhugg i hvitfisk-sektoren

Kvoter og mottaksanlegg samles på stadig færre hender, eid av laksenæringen. – Jeg trodde det var bra, men nå har jeg endret syn.

Det sier fiskekjøper Rita Karlsen hos Br. Karlsen på Husøy til nettstedet Nord24.

De siste årene har stadig flere aktører fra oppdrettsnæringen gått inn i deler av hvitfisk-sektoren.

Lerøy kjøpte Havfisk AS samt Norway Seafoods. Gustav Witzøe og Salmar har kjøpt en rekke mottaksanlegg og produsenter av hvitfisk.

Det siste større inntoget fra lakse-miljøet, var da Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold sikret seg majoriteten i Nergård.

– Jeg trodde det var bra, nå har jeg endret syn, sier administrerende direktør Rita Karlsen i Brødrene Karlsen, et hvitfiskselskap som gikk motsatt vei og kjøpte seg inn i oppdrettsnæringen. Hun er spesielt skuffet over markedsarbeidet oppdrettsgigantene har utført så langt for hvitfisken.

Antyder at forvaltningen kan bli utfordret

Fiskeriminister Per Sandberg ser bare fordeler med laksepenger inn i hvitfisknæringen, og viser til at konkurransen i sjømatindustrien blir stadig tøffere.

– Konkurransen framover – særlig for sjømatindustrien – blir tøffere og tøffere. Laksenæringen kommer inn med kapital og hele sitt næringskjedefokus, sier Sandberg samme nettsted.

Direktør Magnar Pedersen i Nofima kommenterer problemstillingen slik:

– Når de store aktørene kommer inn, kan det bli interessant å se om forvaltningen blir utfordret i sterkere grad. Lerøy og Nergård eier til sammen 15 prosent av de norske hvitfisk-kvotene. En kan stille seg spørsmål om hvor lenge Witzøe vil sitte å se på at han ikke har tilgang på eget råstoff. En konsekvens kan bli at deltakerloven blir utfordret i sterkere grad fremover, sier Pedersen til Nord24.

Adm. dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge ser fordeler og ulemper med utviklingen.

– Det betyr mer penger inn i en næring som tidligere ikke har hatt så lett for å få tak i kapital. Vi ser dermed en tendens til større helhetlige sjømatkonsern på bekostning av rene torskeselskap og rene lakseselskap, sier han til samme nettsted.