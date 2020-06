Gjør opp året 30. oktober

Koronaen har feid vekk alle planlagte årsmøter i Norges Fiskarlag. Men 30. oktober skal regionlagene være ajour igjen.

På tampen kommer også Sør-Norges Notfiskarlag, med et planlagt fysisk møte 11. desember.

- Den siste uka har flere medlemslag gjort endringsvedtak knyttet til sine årsmøter, og det er per uke 26 avklart at tre av medlemslagene skal holde digitale møter og tre lag planlegger fysiske møter, skriver Norges Fiskarlag, som har laget en full oppdatering av alle årsmøtene .

Sist ut er Fiskerlaget Sør og Møre og Romsdal Fiskarlag, som kommer i mål siste fredag i oktober.

Normalt holder fleste av Fiskarlagets medlemslag årlige årsmøter på vårparten, og koronaen rammet omtrent alle. Koronaen påvirker imidlertid ikke kalenderen til moderorganisasjonen Norges Fiskarlag, som bare har landsmøte annet hvert år, og der neste møte finner sted høsten 2021.

Full oversikt over hvem som møtes når, hvem som bare skal møtes på nettet og hvem som skal gjennomføre et tradisjonelt fysisk årsmøte, finner du her.