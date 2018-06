Gjorde krabbe-beslag

Under en felles kontroll mot fire turistfiskeanlegg i forrige uke ble det gjort beslag av 228 kilo krabbeklør ved et av anleggene.

Kontrollen ble gjennomført av Skatteetaten med støtte fra Politiet, Tolletaten, Brannvesenet og Arbeidstilsynet. 14 bedrifter på Sørøya og Magerøya ble ettergått på mange ulike forhold, og mens noen hadde det meste på stell, hadde andre litt å svare for på ulike hold.

På ett av de kontrollerte anleggene ble det funnet til sammen 228 kg ulovligoppbevarte kongekrabbeklør i to frysebokser.

- Disse var relativt store og i samme størrelse, noe som tyder på utsortering og at bare de største krabbene er tatt vare på for eventuelt salg. Dette forholdet vil bli anmeldt, sier førsteinspektør Ronald Tøllefsen Arntzen som var en av tre medarbeidere fra Fiskeridirektoratet på fellesaksjonen.

Dette anlegget hadde heller ikke registrert seg i Fiskeridirektoratets register over turistfiskebedrifter. I tillegg ble det funnet tre samleteiner med levende kongekrabbe under en flytebrygge i det samme området. Krabbene i disse teinene ble sluppet løs og teinene beslaglagt.

- Dette vil bli fulgt opp av oss, sier regiondirektør Hilde Hamnes i Fiskeridirektoratet region Nord i en pressemelding.

Skatteetaten innhentet regnskapsmateriell og sikret informasjon fra data- og telefoniutstyr hos de kontrollerte virksomhetene, med tanke på gjennomføring av bokettersyn.

- Gjennom våre kontroller har vi avdekket forhold som i et tilfelle indikerer underrapportert omsetning, mens vi hos en annen aktør fant store mangler ved regnskapsføringen. Et av disse tilfellene er såvidt graverende at vi vil vurdere politianmeldelse forteller Lena Johansen, underdirektør Kontroll/Skattekrim, Skatt nord.

Arbeidstilsynet kom over et tilfelle hvor arbeidslokalene hadde mangler med hensyn til tilrettelegging for ansatte.

- Saken følges opp, og vi vil opprette dialog med bygningsmyndighetene i den kommunen anlegget er beliggende, forteller Jon Helge Vaeng, regonal a-krimkoordinator i Arbeidstilsynet i pressemeldingen.

Brannvesenet avdekket utfordringer knyttet til brannsikkerhet i bygninger, og følger opp de forhold som ble avdekket.

Tolletaten utstedte et forenklet forelegg i tilknytning til innførsel av alkohol, og avdekket i tillegg forhold rundt flere småbåter som vil bli gjenstand for videre oppfølging fra etatens side.

Aksjonen har avdekket en rekke ulike regelbrudd som viser at havfisketurismen er en næring der en del av aktørene har et stort behov for veiledning av myndighetene, forteller Olaf Andreassen, som er næringslivskontakt i Finnmark politidistrikt.

- Fra politiets side er vi opptatt av å skape forståelse for sikkerhet og risiko som følger med å fiske på havet i Finnmark.

- Vi ønsker å forebygge for å unngå redningsaksjoner og i verste fall tap av liv. Satsningen på arbeidslivskriminalitet fører til at det gjennomføres stadig flere kontroller/aksjoner hvor de ulike kontrolletatene samarbeider.

- Vi har god erfaring med gjennomføring av tverretatlige kontroller. Skatt nord har etablert Skattepatruljer rundt om i Nord-Norge, og vi intensiverer nå kontrollvirksomheten, både i egen regi, og i samarbeid med andre, avslutter Lene Johansen.