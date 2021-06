Glad for avtale, skuffet over innholdet

Ledelsen i Norges Fiskarlag sier de hadde større forhåpninger til innhold enn det som ble tilfelle med frihandelsavtalen med England.

- Norsk sjømatnæring hadde store forhåpninger til at regjeringen ville bidra til å ta spesielt hensyn til vår næring. Vårt håp var større enn det den nye frihandelsavtalen leverer på, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

– Sjømatnæringa har spesielt gode forutsetninger for videre vekst og jobbskaping i Norge, om markedsadgangen hadde lagt til rette for det. Våre politikere har lenge snakket om at det i fremtiden skal bli økt verdiskaping fra vår næring. I mitt hode innebærer det verdiskaping gjennom økt bearbeiding av fisk i Norge. Denne avtalen tilrettelegger ikke for en slik utvikling.

Det generelle bildet av avtalen er at råvarer og halvfabrikata har fått opprettholdt sin posisjon, mens ferdige produkter ikke har fått forbedret markedsadgang. For å få økt verdiskaping er det helt avgjørende at ferdigprodukter gis en slik bedre adgang.

Det er selvsagt likevel gledelig at en avtale er på plass. Det ville jo vært svært vanskelig å utvikle og gå videre i vårt handelssamarbeid med Storbritannia uten en avtale.

Det er positivt at rekenæringen har fått avklart sin markedsadgang og det er viktig at vi ikke har fått forverrede vilkår for annen sjømat. Det er også viktig at man har sikret nulltoll på hel hyse og torsk og lite bearbeide produkter av det samme, men dette er fortsatt reelle begrensninger for videreforedling utover filetproduksjon.

Så konstaterer vi at det har vært viktigere å skjerme norsk landbruk enn å legge til rette for videre vekst i sjømatnæringen. Våre myndigheter må ville se at sjømatnæringen må ha handelspolitiske vilkår som samsvarer med de nasjonale politiske ambisjonene. Dette har vi ikke nå, sier lederen i Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag håper at denne situasjonen demonstrerer viktigheten av å sikre at EØS-avtalen ikke settes i spill i neste Stortingsperiode, avslutter Kjell Ingebrigtsen.