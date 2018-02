Glad for ny sertifisering

De norske fiskeriene for øyepål, tobis og havbrisling er onsdag 31. januar sertifisert i henhold til miljøstandarden Marine Stewardship Council (MSC).

Foto: Dag Erlandsen

Sertifiseringen av øyepål, tobis og havbrisling kommer i tillegg til kolmule som ble godkjent i starten av denne måneden, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Dette bringer over 400 000 tonn norsk fisk inn i MSC-programmet og medfører at Norge nå har sertifisert over 90 prosent av sitt volum av årlig landet villfisk etter miljøstandarden.

Norges Fiskarlag er ansvarlig klient for sertifiseringen som finansieres av Norges Sjømatråd og Norges Sildesalgslag.

– Vi er fornøyd med at de tre nye artene, samt kolmule gjør at vi har sertifisering på et så stort volum av vår årlige kvote, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Sertifiseringsprosessen for de tre artene har tatt ett år, og er gjennomført av sertifiseringsbyrået DNV GL. Mye av bakgrunnen for sertifiseringen er framvoksende krav om sertifisert råstoff i produksjon av mel og olje som inngår i fiskefôr.

– Stadig flere markeder krever sertifisering også for handel med fisk. Vi har derfor de siste årene lagt vekt på å imøtekomme de rådende og faktisk økte kravene til sertifisering til dit vi er i dag, med hoveddelen av de norske fiskeriene som sertifisert, uttaler Kjell Ingebrigtsen.