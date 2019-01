Glad for struktur-nei

Norges Kystfiskarlag er svært tilfreds med flere av punktene som omhandler fiskeri i den nye regjeringsplattformen. Ikke minst at foten settes ned for sjarkstrukturering

Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag, mener det er gledelig at regjeringen på en så tydelig måte nå avklarer at strukturendring for fartøy under 11 meter ikke er aktuelt, og at man i stedet legger seg på en linje som legger opp til en finansieringsordning knyttet til overflødige båter som følge av samfiskeordningen.

- Dette er i tråd med Norges Kystfiskarlag sin anbefaling i henhold til nytt kvotesystem, som vi har bedt regjeringen utrede som alternativ til strukturering i den minste fartøygruppen.

Pedersen er også fornøyd med at regjeringen heller ikke ønsker å gjøre ytterligere endringer hva gjelder taket for strukturordningen i de ulike flåtegruppene, og at strukturkvoter skal falle tilbake til sine grupper ved periodens utløp, slik intensjonen hele tiden har vært.

- Vi har med andre ord fått avklaringer på en rekke kompliserte saker med hensyn til kvotesystemet som Norges Kystfiskarlag har reist over lang tid. Dette gir forutsigbarhet for fiskere og kystsamfunn, og bidrar til at vi i neste runde kan konsentrere oss om andre viktige sider ved et fremtidens kvotesystem. Det nye kvotesystemet må rigges for en tid hvor man går bort fra å tenke kvantum og går inn for å bygge et system som sikrer optimal utnyttelse av ressursene i henhold til kvalitet, verdi og miljø. Det må skapes større verdier av hver kilo fisk, og en større andel av fiskeressursene må i denne sammenheng landes fersk for å kunne bearbeides lønnsomt i Norge.