Glad prosessen endelig er i gang

Justisdepartementet er i gang med anbudsrunden for etablering av en ny redningsbase i Tromsø. - Svært bra, mener Fiskebåt.

Den nye helikopterbasen skal dekke det viktige området mellom Banak i Finmark og Bodø i Nordland. Dermed vil beredskapen i Barentshavet forsterkes betraktelig medregnet de to redningshelikoptrene som er lokalisert i Longyearbyen på Svalbard.

Fornøyde fiskere

Fiskebåt er svært fornøyd med at det endelig er fart saken.

- Det er bra at dette nå kommer ut på anbud. Tromsø med sin nærhet til regionsykehuset og andre viktige ressurser, er den beste plassen for en framtidig helikopterbase. Dette er også helt i tråd med innspillene som Fiskebåt og de andre fiskeriorganisasjonene har kommet med. Lokalisering til Tromsø har også vært det klare rådet fra Hovedredningssentralen, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt.

- Riktig lokalisering

Beslutningen om at basen skulle ligge i Tromsø ble tatt sist høst, etter en dragkamp mellom Tromsø og Bardufoss..

- Vi er glad for at regjeringen landet på Tromsø, og mener det er den beste løsningen for redningsberedskapen i nordområdene.

Anbudet som nå er ute inkluderer også Svalbard, skriver Fiskebåt på sin nettside. Der er i dag to redningshelikoptre, og den kontrakten går ut 1. april 2022. I dokumentene som er sendt ut blir det bedt om at også basen i Tromsø skal være på plass innen 2022.

Tilbydere kan ifølge utlysningsteksten velge om de vil tilby tjenester for begge steder, eller for et av stedene.