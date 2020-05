Glad ting er i ferd med å normalisere seg

I går var Fiskeridirektoratet i gang med ordinære kontroller igjen etter å ha vært korona-stengt. - Svært viktig at de endelig kom, sier direktør for industri i Sjømat Norge, Sverre Johansen.

- Vi har lenge etterlyst at Fiskeridirektoratet kommer i gang igjen med de fysiske landingskontrollene. Dette er et viktig arbeid for å sikre etterlevelsen av regelverket og like konkurransevilkår. Det er derfor gledelig at Fiskeridirektoratet nå kommer tilbake på kaiene for å kontrollere landingene av fisk, sier Sverre Johansen, direktør industri og handel i Sjømat Norge til sjømatorganisasjonens nettsider.

Under avstengningen som har vart helt siden 12. mars, har det kommet inn en rekke meldinger om at enkelte har utnytte denne situasjon, noe Sjømat Norge mener er helt uakseptabelt.

- Med gode smittevernrutiner på plass så er det fullt mulig å gjennomføre fysiske kontroller på en sikker måte. Det er viktig at fiskebåtene og fiskekjøperne nå bidrar gjennom å legge til rette for at Fiskeridirektoratet kan gjennomføre kontrollene på en smidig måte, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Han framholder at fiskeindustrien har anstrengt seg for å drive så normalt som mulig gjennom hele pandemien, og det har i svært liten grad vært avbrudd i produksjonen som følge av lokale smitteutbrudd. Sjømatnæringen er likevel preget av redusert etterspørsel og nedstengingen av hotell- og restaurantsegmentet verden over.