Gladnytt til Værøy

Utbedring av havna er inne på Nasjonal Transportplans første periode, med 400 millioner kroner.

Det er Lofotposten som melder dette, etter at Krfs Dagrun Eriksen og stortingsrepresentant for Krf, Olaug Bollestad har vært på besøk med NTP-lekkasje fra regjeringen.

Arbeidet skal starte i første del av perioden, før 2024, noe ordfører Dagfinn Arntsen sier seg svært fornøyd med.

– Dette har Værøy-samfunnet jobbe iherdig for. Nå er en viktig brikke for videre utvikling på plass. Det er utrolig viktig for Værøy, Lofoten og Nordland. Værøy er størst på mottak av fisk i Nordland. Havneutbyggingen vil styrke sjømatfylket Nordland, sier Arntsen til Lofotposten.

Havneprosjektet skal få på plass mere molo, samt løse utfordringene i innseilingen som i dag er delt. I fremtiden får man en felles innseiling, samt at innløpet til Røstnesvågen skal utdypes til ni meter.

– En gledens dag for Værøy. Dette er utrolig viktig for oss, de andre fiskeribedriftene og hele Værøy-samfunnet. Hos oss sliter større båter med å komme til kai. Vi opplever flere ganger i året at båter blir stående på grunn, sier daglig leder i sjømatbedriften Lofoten Viking, Arne Mathisen til avisa.