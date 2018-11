- Gledelig kvoteøkning

Etter noen år med forsiktig forsøksfangst, øker nå Norge sin makrellstørjekvote til 300 tonn. – Det er gledelig at denne tradisjonsrike nisjen på nytt blir et viktig fiske, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Scanfishphoto

På årsmøtet i Den internasjonale kommisjon for bevaring av atlantisk tunfisk (ICAAT) har Norge forhandlet seg frem til en kvote på 239 tonn makrellstørje for 2019, og 300 tonn for 2020. Dette er en betydelig økning fra årets kvote, som er på 104 tonn.

– Makrellstørjebestanden vokser, og den er i økende grad tilstede i norske farvann. Jeg er svært tilfreds med at Norge har fått gjennomslag for en høyere kvoteandel. Dette gir rom for at flere norske båter kan få delta i størjefisket, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik i en pressemelding onsdag formiddag.

På 50- og 60-tallet var flere hundre båter involvert i makrellstørjefisket langs norskekysten. Overfiske førte til at bestanden nesten forsvant, og i 2007 innførte Norge forbud mot å fiske makrellstørje. Etter strenge reguleringer ble det i 2014 ble det igjen åpnet for fiske, og kvoten er økt gradvis. I pressemeldingen fra departementet vises det til at den norske kvoteøkningen er et resultat av lange og tøffe forhandlinger med de 15 partene Norge deler makrellstørjebestanden med.

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen sier seg i en pressemelding svært fornøyd.

– Jeg vil gi en stor honnør til den jobben som er gjort fra norske myndigheters side, og jeg ser frem til at vi kan være med på å utvikle dette ettertraktede fiskeriet videre, sier Kjell Ingebrigtsen.

Det er nå avklart at fangstsesongen for linefartøy over 24 meter videreføres i perioden fra 1. august til 31. januar, mens den norske fangstsesongen for ringnot øker med to uker, fra 25. juni 15. november. I tillegg åpnes det for linefiske for fartøy under 24 meter hele året.

– Dette er et godt signal fra myndighetene med tanke på den videre utviklingen av fiskeriet i Norge, sier Fiskarlagets leder. Min forventning er nå også at flere fartøy, også den mindre delen av flåten, får fangste og blir tildelt kvoter i årene fremover. Dette vil være med på å utvikle fiskeriet videre på en god måte, avslutter Ingebrigtsen.