- Gledelig med turistregelverk

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift om turistfiskevirksomheter. Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

- Vi er meget godt fornøyd med at regjeringen får på plass en tilnærming til helhetlig regulering av turistfiskenæringen, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har i en årrekke tatt til orde for og deltatt i arbeidet for å få til et rammeregelverk for turistfisket i Norge.

-Vi er positiv til aktivitet langs kysten, men har vært tydelige på at også turistfiskenæringen må underlegges rammer for både uttak og drift slik at vi får en oversikt over hvilke konsekvenser turistfisket har for ressursene i kystsonen, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

Det ble gjennomført en høring i 2016 der Fiskarlagets Landsstyre i november behandlet saken og ga en rekke innspill.

I tillegg til registrering og fangstkontroll mener Fiskarlaget at sjøsikkerhet må blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte også i turistfiskenæringen.

-Jeg vil bare gjenta vårt innspill på dette området, understreker lederen i Fiskarlaget. Det er positivt at Sjøfartsdirektoratet alt har laget informasjonsmateriell på flere språk, men samtidig må det gjøres mer med hensyn til krav og oppfølging for å sikre og forebygge uhell, ulykker og tragiske hendelser knyttet til turistfiskefartøy, sier Kjell Ingebrigtsen.