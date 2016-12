- Gledelig vending

- Det er gledelig at universitetet har snudd i Ullsfjorden. Men fortsatt har de tilsvarende engasjement i en rekke andre fjorder.

Det sier Eskild Johansen fra Hansnes, en av talsmennene i lokalsamfunnet som har engasjert seg i saken denne høsten.

- I denne saken viser de til at saken går på tvers av folkemeninga i lokalsamfunnet. Jeg skal like å se at de også bruker rent faglige begrunnelser også, sier Johansen og fortsetter:

- Etter min oppfatning bidrar Universitetet i Tromsø generelt på en partisk måte, i oppdrettsnæringa massive kamp for å få tak i nye arealer, og der man ikke tar på alvor de betenkelige sidene rundt dette engasjementet. Forskningsetisk bør de fokusere på andre ting enn at ting blir oppfattet som «omkamp», når de trekker seg fra et prosjekt slik de gjør her. Dette handler om hvorvidt vi skal kunne stole på forskerne i framtida, eller om vi bare skal oppfatte dem som lydige redskap for dem som ønsker mest mulig oppdrett på kysten, og der andre hensyn blir minimert og ikke tatt hensyn til, sier han.