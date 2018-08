Gleder oss til samarbeidet

- Harald Tom Nesvik (52) har god kjennskap til fiskerinæringa. Vi ser fram til å samarbeide med han framover som fiskeriminister, sier Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt.

Foto: Fiskebåt

- Nesvik har gjennom flere år hatt stor interesse for fiskerinæringa. Han har markert seg tydelig som næringspolitiker gjennom flere år. I tillegg til at han har solid politisk erfaring fra Stortinget, har han vært flittig til å delta i møte med fiskerinæringa. Han har derfor alle forutsetninger for å bli en god fiskeriminister for hele landet, sier Berfjord.