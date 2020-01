Glem ikke hvor du kom fra

Jeg har vært på Oslos hotteste konferansehotell og feiret at landets fiskeeksport endelig har brutt den magiske grensa på 100 milliarder kroner. Jeg har kjent meg stolt og glad over å få være en del av dette store, jeg har lyttet til ambisiøse sjømat-visjoner for det neste tiåret og jublet over at akkurat denne næringa har svarene som klodens klimautfordringer trenger, skriver journalist Dag Erlandsen i Kyst og Fjord i denne kommentaren.

Vi mener