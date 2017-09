Globaliserer sjømaten

Norges sjømatråd velger et globalt byråoppsett, og går fra flere lokale byrå til kun fire byråer fra neste år. Vil bygge global merkevare.

Foto: Norges Sjømatråd

- I dag eksporterer Norge sjømat for over 90 milliarder kroner til flere enn 140 land. Sjømatrådet fremmer det som skal bli landets viktigste fremtidsnæring. Ambisjonene er klare, skriver Sjømatrådet i en pressemelding.

-Vi skal bygge norsk sjømat som en sterk global merkevare, og da trenger vi et globalt konsept og byråoppsett på tvers av landegrensene. Derfor har vi nå valgt å gå fra en desentralisert byråstruktur til en sentralisering med hovedfokus på hub i Oslo, supplert med PR-hub i London, forteller Kristin Pettersen, Direktør for markedsføring i Norges sjømatråd.

Enhetlig kommunikasjon

Sjømatrådet velger å gå fra lokale byrå i sine markeder til fire byråer: Vizeum, Try, Splash og WergelandApenes/FleishmanHillard. Den nye strukturen gir mulighet for en enhetlig styring av kampanjer og aktiviteter på et helt annet nivå enn Sjømatrådet hatt mulighet til tidligere.

-Det har vært en omfattende prosess, med finale mellom verdensledende byråer som også har sterke team i Norge. De valgte partnere har til felles at de har erfaring fra prosesser hvor sentralisering har funnet sted, og har tatt norske merkevarer ut i det internasjonale markedet, sier Pettersen. Sammen med Janne Log, Direktør for kommunikasjon og globale operasjoner, er hun fornøyd med valget som er tatt.

-Vi har funnet partnere som har god forståelse for utfordringene vi står ovenfor. Vi gleder oss til å jobbe med dem på tvers av fag, i et globalt styrt oppsett fra Oslo og London, sier Log.

Synergieffekt

Felles global struktur vil også gi større og mer kostnadseffektiv synergi mellom markedene. I tiden fremover skal Sjømatrådet i samarbeid med byråene i større grad posisjonere seg rundt opprinnelse og i mindre grad bygge kategori ute i markedene.

-Vi skal få forbrukere i alle land å velge norsk sjømat, fordi det rett og slett smaker bedre takket være den fantastiske kalde naturen, menneskene og det bærekraftige håndverket som ligger bak.