God jul til alle våre lesere!

Det har gått drøye ni måneder siden vi meldte om «Krise med stor «K» i hvitfiskmarkedene». Samme dag sendte Norges Sildesalgslag alle sine ansatte hjem, mens fiskekjøper Leif Kvivesen på Andenes ikke utelukket at han måtte dra i bremsa. Samtidig ble den første nasjonale krisepakken lansert. Hele landet ble forberedt på svært magre tider.

Når vi nå går inn i julehøytiden, er det med trygg forvisning om at vi har kommet oss helskinnet gjennom 2020 som har vært preget av den mest dramatiske pandemien i moderne tid. Et solid lederskap har sørget for at Norge er et av landene som har kommet best ut av den verdensomfattende krisen. Derfor har vi mye å være takknemlig over.

Det betyr likevel ikke at alt har gått på skinner. Fortsatt vet vi ikke utfallet for viktige aktører innenfor reiselivsnæringen. Her er situasjonen fortsatt svært dramatisk.

På motsatt side står fiskerinæringen. Rett nok har mange også her merket trangere tider, men sammenlignet med andre kan man nærmest si at næringen har gått fri. For fangstleddet settes det faktisk ny rekord i kriseåret. Den pelagiske flåten har for første gang omsatt for mer enn ti milliarder kroner, mens Norges Råfisklag kun ligger 400 millioner kroner under rekordåret 2019. Dermed slås den gamle fangstrekorden med 1,5 milliarder kroner.

Fiskeprodusentene har måtte tåle det største trykket men likevel har de fleste også her klart seg gjennom året. Spesielt fiskeforedlerne har klart å omstille seg på en god måte. Derfor ble 2020 aldri det året vi fryktet da landet ble stengt ned i mars.

At fiskerinæringen har klart seg bra, har selvsagt fått direkte innvirkninger også for oss i Kyst og Fjord. I likhet med resten av nasjonen trakk vi i nødbremsen i mars. Men etter hvert som ukene gikk, viste det seg at vår frykt aldri ble til virkelighet. Vi opplevde snarere å få en stadig større oppslutning. Da den siste opplagsoppgaven ble levert, viste det seg at Kyst og Fjord var blant de avisene i landet med størst vekst med nesten 15 prosent. Like viktig er det at også annonsørene har vært stabile til tross for at vi mistet to viktige arrangement som fiskerimessen og Torskefiskkonferansen.

Vi sammen med fiskerinæringen forøvrig, kan dermed gå inn i julehøytiden med senkede skuldrer.

Med det ønsker vi alle våre lesere og forbindelser en riktig god jul!