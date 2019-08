God måned for norsk klippfiskeksport

Norge eksporterte 5 500 tonn hel klippfisk for 272 millioner kroner i juli.

Det er en volumøkning på 5 prosent, og en verdiøkning på 49 millioner kroner eller 22 prosent fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 47 200 tonn hel klippfisk for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 1 prosent og en verdiøkning på 3 prosent eller 68 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Den Dominikanske rep. var de største markedene for klippfisk i juli.

- Det er fortsatt klippfisk av torsk som bidrar mest til prisveksten for eksporten av klippfisk så langt i år, mens seien bidrar mest til volumveksten. Vi har også sett en prisvekst for klippfisk av sei de siste månedene. En svak norsk krone og økt etterspørsel er viktige forklaringer på dette. I tillegg ser det ut til at de høye torskeprisene har ført til en dreining mot sei i noen markeder, sier Ingrid K. Pettersen.

- Så langt i år har det vært større økning i eksporten av klippfisk av sei enn på klippfisk av torsk til Brasil. Dette er til dels fordi prisen på torsk er såpass høy, og dels fordi de norske eksportørene avventer avklaringene med hensyn på endringer i regelverket rundt saltfisk og klippfisk av torsk, sier Øystein Valanes, Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil.