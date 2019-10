God start på årets sesong

En uke etter at kystbrislingfisket startet, er det innmeldt 110 tonn. Det er dobbelt så mye som første uke av sesongen i fjor.

I år har til gjengjeld fiskerne fått et atskillig bedre vær i starten av sesongen, melder Sildelaget.

- Åpning i oktober er veldig greit, den kunne gjerne blitt satt til midten av oktober også. Men så langt har vi fått en god start, det har blitt meldt inn fra både Kvinnherad og Forsand kommune, sier Erling Kvale, innkjøpssjef King Oscar til Sildelaget.

God kvalitet, uvanlig størrelsefordeling

Kvaliteten på fisken har vært bra og fettprosenten på de første fangstene ble målt til 12-13 prosent. Størrelsen på fisken har variert noe.

- Vi har nettopp pakket brisling på Skude nå, og størrelsen spriker veldig, det er veldig ujevn fordeling på fisken. Det er både mye liten fisk og mye stor fisk, en slik fordeling har jeg ikke opplevd før, forteller Kvale.

Henning Sandøy på Hosøybuen som til nå har registrert to fangster fra Sunde i Matersfjorden, på henholdsvis 25 og 15 tonn, melder om både 70 og 100 på kiloet.

Pusslespill

Da vi pratet med Sandøy tidligere i dag var de midt i slepingen av brisling i Sunde.

- Etter noen dager med dårlig vær nå så satser vi på at godværet holder seg litt og at det blir bra tilsig med fisk. Det har vært litt av og på, men i natt så vi mye, sier Sandøy.

Hosøybuen har delt fjorden med Hartho som den siste uken har låssatt tre fangster. Kristina fikk låssatt en fangst i lysefjorden før de dro av gårde på hestmakrellen.

- Det er et puslespill å få tak i fisken, ingen år er like og man vet aldri hvor fisken dukker opp. Men det har blitt observert litt fisk på både Møre, i Rogaland og i Trondheimsfjorden, så vi regner med at det går opp i år også. Vi får også se hvor mange aktører som kommer på banen, forteller Kvale.

Sandøy mener fiskerne har det greiere oppe i Trondheimsfjorden med tanke på at de har muligheten til å pumpe selv, hvertfall om tilgjengeligheten er slik den var i fjor.

- Vi må slite litt mer for fangsten, humrer Sandøy. Heldigvis har vi med oss en maskinist som er glad i å lage mat, så godlukt fra messen hjelper på motivasjonen mens vi står ute og jobber. Sandøy har også sendt inn video fra matbordet fra forrige uke (kan sees øverst i saken).

Uforutsigbart

Fisket kan med andre ord være særs uforutsigbart. Å finne fisken kan være en utfordring i seg selv, men når utstyret slår skakker er det ikke godt å si om man kan fortsette fiskeriet eller ikke.

- Vi var uheldig og revnet noten de første dagene etter kasting og snurping, så da var det enten å dra hjem eller få tak i ny not. Heldigvis hadde Kåre Heggebø en not liggende fra Risholm.

Hosøybuen fikk dermed lagt fra seg gamme not på den nye fiskerikaien på Halsnøy og fikk ny not ombord.

Sandøy forteller videre at de kommer til å holde på så lenge det blir observert fisk og er tilsig av fisk.