God start på fiske-eksporten

​Norge eksporterte 207 000 tonn sjømat for 9,8 milliarder kroner i januar.

Volumet var på samme nivå som samme måned i fjor, mens verdien økte med 1,2 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

- Sjømatåret starter med en historisk høy eksportverdi i en januarmåned for norsk sjømat. Etterspørselen etter norsk laks øker i alle regioner, og gjennomsnittsprisen er betraktelig høyere enn i samme periode i fjor. For hvitfisken bidrar økte volumer og priser på ferske produkter til verdiveksten. Vi ser også at det er en verdiøkning for ørret, sild og makrell. Verdiveksten skyldes også en svak norsk krone mot de viktige valutaene, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Sjømatrådet.