Gode forhold på yttersida

Med tre tonn på to garnlenker kan sjarkfisker Roger Skog trygt slå fast at skreifisket har god fart i Vesterålen.

Foto: Erik Jenssen

Dagsfangstene er fortsatt varierende for flere av brukstypene, men onsdag denne uka slo det til for både juksabåter og garnbåter som driftet for fiskeværene i Bø.

Sammen med kona Halldis leverte Roger Skog 3 tonn rundfisk med båten «Ottarson» ved mottaket i Straumsjøen, og det sjøværet var de fornøyd med begge to. De har rodd sammen i mange år, og trives godt med det gode liv i fiskebåten.

- I dag var det gode forhold og god straum. Vi har veldig fine dager på havet nå, slår han fast mens båten vaskes ned og gjøres klar til ny tørn.