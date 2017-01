Godkjent fra kystfiskarlaget

- Fornuftig videreføring av aktivitetskrav i kongekrabbefisket, mener Norges Kystfiskarlag etter at at næringskomiteen i stor grad etterkom fiskarlagenes ønsker.

- Norges Kystfiskarlag er tilfreds med næringskomiteen for å videreføre dagens aktivitetskrav. Aktivitetskravet må få virke over lengre tid og evalueres grundig før man gjør endringer. Samtidig synes Kystfiskarlaget det er synd at næringskomiteen slipper til flere fiskere, uten å utvide det kvotebelagte området, skriver kystfiskarlaget i en pressemelding.

Aktivitetskravet får virke

Kystfiskarlaget framholder at de er glad for at deres forslag til videreføring av dagens aktivitetskrav ble vedtatt av komiteen.

- Vi er videre positive til at komiteens flertall tar til ordet for ei konsekvensutredning både deltakelse vestover og av forslagene om å heve inntektskravet fra øvrige fiskeri.

I forkant av behandlingen har det manglet konsekvensutredning. Kystfiskarlaget synes derfor både forslagsstillere, Fiskarlaget Nord og Fiskarlaget sentralt burde ta kritikk for å foreslå en slik radikal økning i aktivitetskravet slik de ønsket.

- En konsekvensutredning må selvsagt omfatte de biologiske, praktiske, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser, og at det blir en debatt om hvilke konsekvenser som er akseptable, heter det i meldingen.

- Uheldig å slippe flere til uten å utvide

Flertall i komiteen har gått inn for å slippe Måsøy til, og samtidig ikke slippe inn fiskerne fra hele Vest-Finnmark som ble foreslått av Frank Bakke-Jenssen (H) og Oscar Grimstad (Frp). Norges Kystfiskarlag mener det blir feil å slippe til fiskere, uansett omfang, dersom man ikke utvider det kvotebelagte området. Ved å slippe til flere uten å utvide området frykter de økt brukstetthet.

Næringskomiteen har med sitt vedtak bestemt seg for å endre hensikten med reglene for deltakelse i krabbefisket. Bakgrunnen virker nå å være at man vil stoppe krabbemotivert flytting til Øst-Finnmark. Norges Kystfiskarlag mener dette er uheldig.

- Ved å gi alle en kvote så tror man at adresseendringene internt i Finnmark vil stoppe opp. Vi tror derimot at innlemmingen av Måsøy skaper nye utfordringer framover.

- Hva skal begrunnelsen nå være for at våre fiskerkollegaer i resten av Vest-fylket, og andre fylker i nord, som har deltatt på vårfisket i Finnmark gjennom flere sesonger, ikke skal få kvote? spør kystfiskarlaget

Santidig poengterer Norge Kystfiskarlag at de har hatt som utgangspunkt at flest mulig skal kunne være med i et kystfiske, det også i et krabbefiske.

- Vi har uttalt, og mener fortsatt, at området for et krabbefiske skal være størst mulig slik at det blir plass til flere. Krabben er tross alt en introdusert art som man må hindre videre vekst på.