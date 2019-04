- Godt å være på heimsjyen

Vidar Tøllefsen har vært flere sesonger på Finnmarka, men det begynner å bli lenge siden. Husøy-fiskeren har ikke hatt problemer med å ta opp kvotene i farvannene nær hjemplassen de siste årene. – Alt landes her. Det er godt at vi har et fiskebruk å levere på, sier han til Kyst og Fjord.