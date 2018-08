Godt år for laksenæringen

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2017 bekrefter høyt kostnadsnivå, men likevel god inntjening

Foto: wwf.no

Til tross for et høyt kostnadsnivå var inntjeningen i næringen fortsatt god for produsentene av laks og regnbueørret i 2017, viser Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse.

Gjennomsnittlig driftsmargin gikk imidlertid ned fra 36 prosent i 2016 til 34,3 prosent i 2017. En fortsatt høy salgspris pr. kg bidro til at nedgangen i gjennomsnittlig driftsmargin ikke ble større, melder direktoratet på sine nettsider.

Hvis produksjonskostnadene fortsetter å stige, vil næringen være avhengig av fortsatt gode markedsforhold og dertil høye salgspriser for å opprettholde en like god inntjening som i 2016 og 2017.

Høy salgspris per kg

Gjennomsnittlig salgspris pr. kg har vært høy de siste årene, og spesielt høy var prisen i 2016. Prismessig er situasjonen i 2017 ganske lik 2016.

Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks var 51,05 kr i 2017 mot 51,02 kr i 2016, mens gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt regnbueørret var 46,75 kr i 2017 mot 46,31 kr i 2016.

Høye kostnader

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen viser at produksjonskostnadene har vært økende over flere år. En utvikling som fortsatte i 2017. Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg økte med 2,3 prosent fra 2016 til 2017, og var 31,29 kr i 2017.

Gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg var på sitt laveste i 2005. Da var gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg 17,70 kr (i 2017-kroneverdi).

En sammenligning av produksjonskostnadene i 2017 med 2005 viser at gjennomsnittlig produksjonskostnad pr. kg er 76,8 prosent høyere i 2017. Det er spesielt kostnadsposten «annen driftskostnad» som har økt i perioden, men også fôr, lønn og avskrivninger er vesentlig høyere i 2017 sammenlignet med 2005.

Kostnadene til miljø og vedlikehold av utstyr samt kostnader knyttet til fiskehelse utgjør en stor del av kostnadsposten «annen driftskostnad». Miljø og vedlikeholdskostnader utgjorde 22,6 prosent, mens kostnader knyttet til fiskehelse utgjorde 26,2 prosent av kostnadsposten «annen driftskostnad» i 2017.

Mer arbeidskrevende produksjon

Videre viser undersøkelsen at gjennomsnittlig produksjon per årsverk fortsatte å gå ned. Det betyr at det nå må flere ansatte til for å produsere samme mengde fisk. Gjennomsnittlig produksjon pr. årsverk var på 291 948 kg i 2017 mot 310 089 kg i 2016 og 361 461 kg i 2015. Produksjonen er med andre ord blitt mer arbeidskrevende.

Tallene som presenteres er foreløpige. Beregningene er basert på 55,7 prosent av alle kommersielle tillatelser i drift med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i 2017.