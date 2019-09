Godt driv på feltet og høy kvalitet

Et femtitalls havfiskefartøy er nå i gang med høstens makrellfiske. Sildelaget gir tommelen opp for kvaliteten på det som så langt er levert.

Makrellfisket ute i havet kom sener i gang enn normalt. Men i går var et femtitalls fartøy på plass og

drøye 10 000 tonn er fisket siden Fiskebas tok høstens første fangst ute i havet for en knapp uke siden, melder Sildelaget.

Større makrell

- Det er veldig postivt at kvaliteten var bra helt fra begynnelsen med relativt lite åte, sett bort fra ett par unntak, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

Han framholdt samtidig at det ikke er bare er åtesituasjonen som er positiv, men fisken har også veldig god konsistens med lavere fettinnhold samt at fettet har satt seg i fiskekjøttet, sammnelignet med i fjor.

Garvik sier at snittstørrelse på makrellen tillegg er 20 gram høyere i år enn på samme tid i fjor

Tilbakemeldingen fra kjøper og de japanske inspektørene på kaikanten er gode, ifølge Garvik som sier at prøvene fiskerne tar ombord stemmer godt overens med det kjøperne ser når det landes så langt i år

Viktig prøvetaking

Også Kyrre Dale, fagsjef for industri i Sjømat Norge melder om gode tilbakemeldinger.

-Riktig informasjon om fangstene er nødvendig for at kjøperne skal vite hva de kjøper. En mer presis prøvetaking er også bra for å unngå at avviksreglementet må benyttes, sier Dale til Sildelaget.

- Det er flott at det gjøres en god jobb med prøvetaking ombord og vi håper at alle følger opp den gode trenden vi har sett hittil i år, sier Dale videre med henblikk på tidligere sesonger der anleggene opplevde større avik mellom innmeldt og levert størrelse og åtegrad i makrellfisket.

Det arbeides nå med en video som skal ta for seg mer detaljer rundt prøvetaking av makrell.

Stor interesse

I følge Garvik har interessen rundt makrellen vært meget god, prisene har vært høye, godt hjulpet av et godt verdensmarked og en positiv utviklingen av valuta siden i fjor.

- Vi håper på fortsatt godt vær og godt fiske i norsk sone og ser med spenning frem til kvoterådet som kommer på tirsdag, sier Garvik.