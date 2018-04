Godt fiske med nybåten

Drar til Finnmark for å ta resten av kvota.

- Vi er godt i gang, forteller kaptein Tor Inge Nilsen på «Ballstadværing» til Lofot-Tidende.

Siden båten kom til Ballstad i februar, har de fisket 390 tonn torsk, 26 tonn sei og fire tonn hyse ifølge avisen.

- Nå gjelder det å utnytte det vi har igjen. Med bonus har vi cirka 100 tonn torsk igjen, i tillegg kommer hyse, forteller Nilsen.

- Det har ikke vært mye problemer, i hvert fall ikke til nybåt å være. Når vi får kontroll på saker og ting her drar vi til Finnmark. Det blir nok tidligst over helga, sier Nilsen.

- Hvordan har sesongen vært så langt?

- Det har vært masse torsk her inne i år, og prisene har vært gode. Men vi har hatt en kvotenedgang i forhold til fjoråret, sier Nilsen til Lofot-Tidende.