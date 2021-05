Godt gjennomtenkt sjark-kjøp

Majala-brødrene Jardar og Joar Majala fra Havøysund har kjøpt seg en 11-meters speedsjark og gitt den navnet «Silfisk». Nå blir det garnfiske fra Tufjord når de er på frivakt fra ringnotbåten «Ingrid Majala».

- Dette har vi prata om i flere år. Beslutninga tok vi seint i 2020. At det skulle komme en pandemi like etter, hadde ingen ting å si for våre planer, sier yngstebror Jardar (26), som har 52 prosent av aksjene i rederibedriften Silfaks Kystfiske AS, som han stiftet sammen med familien i fjor sommer. Storebror Joar (36) har 48 prosent.

Bygget helt i sør

Helt presist er dette likevel ikke, all den tid båten ble fjernbygget i helt motsatt ende av landet, uten at brødrene var på verftet en eneste gang. Etter ferdigstillelse på Lindesnes, har båten blitt sendt til Fosnavåg for rigging, deretter går den med lastebåt rett til Havøysund, med følgende lykkeønsking fra verftet:

- Rederne kunne dessverre ikke komme fysisk selv for å ta over båten pga. pandemien, men vi håper og tror de blir glade for Silfisk når den kommer hjem!

- Det tror vi og. Vi gleder oss til å ta fatt. Folkene på Nord-Dan har vært fantastiske, sier Jardar.

Båten er proppet med elektronisk utstyr, rigget for garn og en 450 hk motor i hekken. Dermed skal de være fort gjort å komme ut til feltene.

Må levere i Tufjord

Med adresse Havøysund, skulle man tro på ultralokal levering, men brødrene må ut til Tufjordbruket på Rolfsøya. Hjemme i Havøysund tar ikke Tobø Fisk imot garnfisk og Hermann Export kjøper lite.

Så snart båten er ankommet, trolig i løpet av denne uka, skal de ut og vatne garna, i hele mai, før de i juni er tilbake på «moderskipet».

- Ja, vi er spente. Vi har vært på fiske etter hvitfisk før, men ikke med egen båt, og vi stiller med lang mindre erfaring på dette fisket enn i pelagisk, sier Jardar.

Gruppe 2

Båten er uten kvote, og de to skal ta opp det de klarer i åpen gruppe. Dessuten skal de fiske de de har lov til av kongekrabbe, og håper å kunne kvalifisere seg til full krabbekvote neste år.

- Vi har ikke så voldsomme ambisjoner, det viktigste er å teste dette ut, skaffe erfaring, og at det går sånn høvelig økonomisk. Går dette bra, kan vi tenke oss å sette seigarn utpå høsten.

- Jeg tror vi skal få det artig.