Godt med sild på Møre

Det har vært et overraskende bra fiskeri på Mørekysten de siste dagene, melder Norges Sildesalgslag.

- Vi trodde ikke det skulle bli noe vær, men fisket på Møre har vært overraskende bra og det ble meldt inn vel 8400 tonn med storsild forleden dag, forteller salgsleder Odd Fredrik Andersen til Sildelagets nettsider.

I går var det også bra vær langs Mørekysten og det kom syv innmeldinger på vel 2600 tonn.

- Vi har en 20-talls båter på feltet, og det meldes om godt med sild og gode forhold, så forhåpentligvis blir det bra aktivitet, sier Andersen.

I tillegg befinner tre-fire båter seg 50 nautiske mil sørvest av Skomvær, men selv om været også er greit nordpå har det ikke blitt observert de store mengdene med sild.

I henhold til kolmulefisket, har «Christina E» meldt inn en fangst på 1950 tonn som går på auksjon nå i ettermiddag. Som kjent har kolmuleflåten vært preget av mye dårlig vær.

- Det har vært så dårlig vær at det ikke er arbeidenes, Christina E fikk seg et lite arbeidsvindu og fylt opp båten, forhåpentligvis kommer det et nytt værvindu i ettermiddag slik at hvertfall en båt til får fylt opp tankene, avslutter Andersen.