Hva nå? I det kalenderen ble snudd og vi gikk inn i et nytt år, er det mange som sitter med store spørsmålstegn ved inngangen av det nye året. På tross av den verdensomspennende koronapandemien, klarte vi å komme oss helskinnet gjennom året som har gått. En vesentlig del av æren for det, skyldes at 2020-sesongen mer eller mindre var i boks da verden stengte ned i mars.

Nå starter vi sesongen midt inne i pandemien. Dermed står vi overfor en helt ny og ukjent situasjon. Mye fisk skal ut i markedene de kommende månedene, og spørsmålet er om verden er klar for det.

Norges Råfisklag har allerede luftet sine bekymringer og har bedt fiskerne være forberedt på at 2021 kan bli utfordrende markedsmessig. I tillegg skal det ut mer fisk i 2021 på grunn av økt torskekvote. Det gjør situasjonen ytterligere usikker.

Men det er likevel verdt å ha i mente at til tross for alle utfordringene pandemien har gitt i ni av årets 12 måneder, har fiskerinæringen klart seg. Derfor har vi all grunn til å se på det kommende året med optimistiske øyne. Fiskerne vil rett nok neppe få samme priser som de to siste årene. Sannsynligvis vil vi se et stort prisfall når sesongen er i gang for alvor. Det er de likevel i stand til å takle. Det viktigste vil være å få et jevnt salg, slik at fisket ikke stanser opp. Det tror vi vil skje. Med det storstilte vaksineringsprosessen som starter i disse dager, ser det nærmest ut som fiskerinæringen er spart for utfordringene andre har måtte slite med. Derfor har vi all grunn til å se fram til nok en begivenhetsrik sesong.

Med det ønsker vi alle et riktig godt nytt år!