Godt sildfiske i helga

- Ei bra helg med hele 13.300 tonn lørdag og søndag. Det melder Norges Sildesalgslag.

Foto: Scanfishphoto (Illustrasjonsfoto)

- Dårlig vær i nord hemmet fisket en periode midt i uken. Da været roet seg i siste del fikk vi en bra helg med hele 13.300 tonn lørdag og søndag, skriver salgsleder Kenneth Garvik, og oppsummerer:

- En middels god uke på NVG-silda med totalt innmeldt 24.200 tonn.

Av ukens kvantum har kystflåten bidratt med 15.800 tonn, ringnot 4.900 tonn, trål 2.100 tonn og fra en utenlandsk båt er det innmeldt 1.400 tonn. Fisket har foregått i to hovedområder, ett på fjordene utenfor Tromsø og ett ut i havet vest av Røst.

- Fra området på fjordene ser det ut til at silda er i bevegelse da størrelsene er høyst forskjellig, samt at tilgjengelighet og fisket er veldig ujevnt time for time. I tillegg til kjente fjorder på Kvaløya (Kaldfjord, Kattfjord, Ersfjord og Kvaløyvåg) så fikk vi lørdag og noen fangster innenfor Botnhamn på Senja. Grunnet innblanding av torsk så stengte Fiskeridirektoratet Kaldfjorden for fiske med snurpenot på fredag.

- Fra feltet ut i havet har vi 15 fangster med til sammen 8.300 tonn. Hovedfelt for disse fangster ligger knappe 60 nautiske mil vest av Røst. Fra dette område melder fiskerne om periodevis gode silderegistreringer. Utfordringene her er at den oppfører seg litt vanskelig for fiske både med not og trål. Den har en tendens til å holde seg dypt for notfiske, samt stå med stor vertikal spredning for trål.

Som de siste par ukene så er størrelsene på silda i nord høyst variabel.

- Det blir spennende å se i kommende uke om silda for alvor begynner å trekke ut for å starte sin gytevandring på sør. Om ikke værforholdene ødelegger så forventer vi fortsatt god fart i fiske, skriver Garvik.