Godt sjark-trøkk i Vest-Finnmark

En armada av sjarker er nå i sving med vårtorskefisket.

Fra påsketider og utover tar fisket seg hvert år opp i Vest-Finnmark, og dette året er ikke noe unntak. I Råfisklagets rapport for påskeuka kan vi lese at det ble landet 2 478 tonn fersk torsk i Vest-Finnmark, noe som er drøyt 100 tonn mer enn samme uke i fjor. Kjøpersonen er den eneste i Råfisklaget som hadde vekst målt mot fjorårskvantumet for samme uke.

Og skal vi tro et par av kjøperne langs ruta fortsetter trenden også inn i denne uka. I Breivikbotn hadde Nergård Sørøya leveranse fra 34 båter i løpet av den stilla uka før de to påskeferie. Daglig leder Hans-Eirik Olsen sier en del båter forlot da de stengte, men at det var godt trøkk da de åpnet igjen denne uka.

- Det er bra med fisk i Breivikfjorden. Det er nok mange som er på slutten av kvotene, men det er fortsatt en del som har fisk igjen, så vi har tro på at det skal bli god aktivitet ut måneden, sier Olsen,

Han opplever at det har kommet en del båter sørfra som har vært plaget med været, og at det samme gjelder en del av dem som har kommet til fra øst.

I Havøysund er det også full fart. De hadde åpent i påsken, og er registrert med leveranser fra 98 båter i påsken, hvorav 80 juksabåter.

- Noen begynner selvsagt å bli ferdige, men det er ennå godt med båt. Og et kan vel fortsatt sige på med nye båter etter at de er ferdige i Lofoten og Vesterålen, sier produksjonsleder Håvard Henriksen ved Tobø Fisk AS.

Som del av Insula-systemet leverer de 80- 90 prosent av fisken inn i konsernets systemer, der mye går på fersk eksport.

- Vi har merket de siste dagene at det stopper opp på fersksalget, og det gjør at vi også nå har måttet gå ned til minstepris. Vi har frem til nå ligget fire- fem kroner over minsteprisen og har justert oss ned i en periode, men ikke vært på minsteprisen før i dag. Det er markedet som gjør det, vi må tilpasse oss til hva vi får, sier Henriksen.

Det er for tiden full produksjon i filétfabrikken i Havøysund, etter en vinter der både vær og virus har gjort det vanskelig.

- Spesielt i januar og februar var det vanskelig, mest på grunn av været. Men vi har hatt en del permitteringer også i mars, totalt hele vinteren har vi hatt mellom 30 og 40 permitteringsdager. Men vi står nå på med godt mot, sier Henriksen.